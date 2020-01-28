Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 28.01.2020: Episode 16
44 Min.Folge vom 28.01.2020Ab 6
Schäferhündin Zena hat es böse erwischt. Sie wurde von einem wild gewordenen Esel fast totgetrampelt! Jetzt ist ihr Kiefer mehrfach gebrochen, ein Auge zerquetscht und möglicherweise hat sie eine Schädelfraktur erlitten. Die einzig gute Nachricht: Zenas Gehirn scheint die heftige Attacke überstanden zu haben. Kann Dr. Jeff das Leben der kleinen Hündin retten? Auch in dieser Folge: Tierärztin Dr.Rachel Nichols nimmt einen heiklen Eingriff bei einem wehrhaften Alpaka vor, Hund Jordy hat einen Angelhaken verschluckt, der umgehend entfernt werden muss und Ratte Petunia bekommt eine zweite Chance.
