Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 2: Nichts ist vergessen
42 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Am 1. Januar 1991 kommt es zu einem verheerenden Hausbrand in Murphys, Kalifornien. Karl Karlsen gelingt es noch, seine drei Kinder aus dem brennenden Gebäude zu retten, doch seine Frau Christina stirbt im Flammeninferno. Bei der Untersuchung des Tatorts fällt den Ermittlern auf, dass das Fenster des Bades, in dem sich die Frau befand, vernagelt war. Handelt es sich um einen tragischen Unfall oder Mord? Erst Jahre später sorgt ein weiteres Unglück für Aufklärung in dem Fall.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH
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