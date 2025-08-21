Unfall, Selbstmord oder Mord?
Am 9. Mai 2010 wird Angel Downs erschossen in ihrer Einfahrt in Gulf Shores, Alabama, gefunden. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus, Zeugen berichten jedoch, dass ein roter Pick-up am Tatort gesehen wurde. Das Fahrzeug gehörte Stephen Nodine, mit dem Angel seit sechs Jahren eine Affäre hatte. Da der verheiratete Politiker seine Frau nicht verlassen wollte, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Paar. Führten diese dazu, dass Stephen seine Geliebte ermordet hat?
