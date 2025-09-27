Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 17: Tod im Karpfenteich
40 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12
Am 15. August 1994 kommt es zu einem mysteriösen Vorfall im Garten von Familie Mead: Die 29-jährige Pamela stürzt angeblich und ertrinkt im Fischteich. Als die Beamten eintreffen, finden sie ihren verzweifelten Ehemann neben der Leiche seiner Frau vor. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch Pams Familie zweifelt daran und nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
