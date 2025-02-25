Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 16: Wolf im Schafspelz
41 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Am 2. Juni 2011 wird eine dreifache Mutter erhängt an ihrem Arbeitsplatz aufgefunden. Die Beamten gehen von einem Selbstmord aus und legen den Fall schnell zu den Akten. Als jedoch herauskommt, dass Kristen Wagner als Informantin für die Polizei gearbeitet hat, gerät der Arbeitgeber der jungen Mutter ins Visier der Ermittlungen ...
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: NBC UNIVERSAL International GmbH
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