Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 3: Jäger und Gejagte
42 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Am 24. Oktober kommt es zu einem Jagdunfall in Gregory County, South Dakota. Die 26-jährige Leonila Stickney ist mit ihrem 52-jährigen Verlobten unterwegs und wird von einem Schuss in die Brust getroffen. Zunächst sieht alles nach einem Unfall aus, doch bei der Obduktion der Toten stellen die Ermittler fest, dass Leonila schwanger war - und zwar von einem anderen Mann.
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
12
