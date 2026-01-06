Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6vom 06.01.2026
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Am 22. Juli 1987 stirbt Claire Peernock bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles, Kalifornien. Ihre Tochter befindet sich mit im Wagen und überlebt schwer verletzt. Zunächst sieht alles nach Alkohol am Steuer aus, doch die Beamten stoßen auf einige Ungereimtheiten und untersuchen den Fall genauer. Schon bald gerät Robert Peernock, der Ehemann und Vater der Opfer, unter Verdacht ...

SAT.1 GOLD
