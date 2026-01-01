Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Kein Vergessen

Thriller TVStaffel 1Folge 1
Kein Vergessen

Kein VergessenJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 1: Kein Vergessen

42 Min.Ab 12

Carrie Wells besitzt eine großartige Gabe, die gleichzeitig ein Fluch ist. Sie kann nichts vergessen: keinen Namen, kein Datum, kein Bild, keine Melodie. Nur an die Ermordung ihrer älteren Schwester, deren Zeugin sie als Kind war, kann sie sich kaum erinnern. Als sie ihre alte Liebe Al bittet, ihn bei einem Fall im Morddezernat zu unterstützen, ist Carrie zunächst skeptisch. Doch mit der Arbeit dort, kehren auch Erinnerungen an den Mord an ihrer Schwester zurück ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen