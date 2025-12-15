Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6
Folge 6: Das It-Girl

42 Min.Ab 12

Ein It-Girl wird vermisst. Szene-Blogs überschlagen sich mit Vermutungen: Alles nur ein PR-Gag? Als die Leiche von Kelly Latimer im East River gefunden wird, machen sich die Ermittler auf die Suche und lernen eine unbarmherzige Welt kennen, in der nur die richtige Publicity zählt. Verdächtige gibt es genug: War es der gewalttätige Ehemann, vor dem Kelly geflohen ist, der Freund, mit dem sie gestritten hatte, oder die Erzfeindin, die eine Hetzkampagne gegen sie betrieb?

