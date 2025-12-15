Unforgettable
Folge 14: Fred
41 Min.Ab 12
Ein Anrufer kündigt Carrie einen Mord an und verweist auf einen anderen, der bereits passiert ist. In der Hoffnung, die zweite Tat zu verhindern, rast das Team los, nur um mitzuerleben, wie ein Passant auf offener Straße von einem Scharfschützen erschossen wird. Zunächst scheint zwischen den beiden Taten kein Zusammenhang zu bestehen, aber ein dritter Anschlag weist auf eine Verbindung hin, die 20 Jahre zurückliegt. Kennt Carrie den Anrufer aus ihrer Vergangenheit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren