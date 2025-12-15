Unforgettable
Folge 12: Der Schmetterlingseffekt
42 Min.Ab 12
Auf einer Baustelle wird ein junger Stahlbaumonteur ermordet aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Chris Fenney, der es als einziger seiner Familie auf das College geschafft hatte, es aber nach einem Unfall seines Vaters abbrach, um seinen Eltern zu helfen. Doch der gute Ruf des Opfers beginnt zu bröckeln, als Carrie und Al im Zuge ihrer Ermittlungen Verbindungen zwischen Chris und dem organisierten Verbrechen aufdecken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren