Unforgettable
Folge 21: Freds Endspiel
40 Min.Ab 12
Carrie und ihr Team werden zu einem Mordopfer gerufen, dessen Gesicht mit einem Schrotgewehr unkenntlich gemacht wurde. Laut Ausweis handelt es sich bei der Leiche um Walter Morgan, der behauptete, zu wissen, wer Carries Schwester ermordet hat. Soweit Carrie weiß, war sie diejenige, die Morgan zuletzt gesehen hat und das auch noch am Tatort. Nun beginnt für Carrie ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie muss beweisen, dass sie nichts mit Morgans Ermordung zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren