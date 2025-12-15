Unforgettable
Folge 3: Der letzte Check Out
42 Min.Ab 12
Ein Anwalt wird in seinem Hotelzimmer erschlagen. Für die Ermittler scheint alles klar zu sein: Das Zimmermädchen Maria Ortiz gibt die Tat zu und behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben, weil der Gast sie vergewaltigen wollte. Ein Sicherheitsvideo, das sie verletzt aus dem Zimmer rennend zeigt, scheint ihre Behauptung zu untermauern. Während die Medien auf die Geschichte anspringen, sieht Carrie die Hilflosigkeit in Marias Gesicht: Sie erzählt nicht die ganze Wahrheit ...
Unforgettable
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
