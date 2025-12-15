Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Der ehrliche Tod

Thriller TVStaffel 1Folge 7
Der ehrliche Tod

Unforgettable

Folge 7: Der ehrliche Tod

42 Min.Ab 12

Ein junger Mann mit Vorstrafenregister wird erstochen aufgefunden. Seine kleine Tochter, für die er das alleinige Sorgerecht hatte, ist spurlos verschwunden. Wurde das Kind vom Vater misshandelt und hat sich an ihm gerächt? Eingehende Ermittlungen zeigen jedoch ein ganz anderes Bild: Marshall Smith war ein guter Vater und hat eng mit dem Jugendamt zusammengearbeitet. Die Sozialarbeiterin Rosario Sanchez macht Carrie das eindrücklich klar. Doch dann verschwindet auch sie ...

