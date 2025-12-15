Unforgettable
Folge 2: Helden
41 Min.Ab 12
Ein Ehepaar wird erschossen in seiner Küche aufgefunden. Alles deutet auf einen Auftragsmord hin, denn der Mann war spielsüchtig und hatte hohe Schulden. Der einzige Zeuge ist Max, der kleine Sohn des Paares. Doch Max ist so schwer traumatisiert, dass er nicht vernommen werden kann. Carrie versucht es trotzdem, aber der Versuch führt nur dazu, dass Max panisch wird. Trotz dieses Fehlers hat Carrie eine Spur: Hat sich Max' Stimmung nicht erst verändert, als sein Onkel hinzukam?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren