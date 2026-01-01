Unforgettable
Folge 8: Alle unsere Sachen
40 Min.Ab 12
Carrie und ihr Team ermitteln im Mordfall Mary Hanson, einer jungen Pflichtverteidigerin. Zu den ersten Verdächtigen zählt Kevin, ihr Mitbewohner, der ebenfalls bei Gericht als Justizbeamter arbeitet. Doch schon bald gerät dessen Freund Joe Williams ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Aber welches Motiv soll der Freund des Verdächtigen für die Tat gehabt haben? Oder bezweckte er mit dem Mord an Mary etwas ganz anderes? Carrie und die anderen Ermittler stehen vor einem Rätsel.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
