Unforgettable
Folge 11: Stimmen im Kopf
41 Min.Ab 12
In einem stillgelegten Sanatorium fallen zwei Skateboarder über die Leiche von Peter Suderman. Der Geisterjäger war dort vor seinem gewaltsamen Ableben beruflich unterwegs gewesen. Gordon, ein verwirrter Mann, der allein in der verlassenen Einrichtung lebt, berichtet Carrie von einer Frauengestalt, die nachts durch die Gänge der Irrenanstalt schleicht. Al und Carrie durchleuchten systematisch Sudermans Geschäftspartner und Kunden. Oder steckt etwa ein Geist hinter der Tat?
