Unsere kleine Farm
Folge 8: Mutter macht Ferien
47 Min.
Charles Ingalls ist der Meinung, dass auch Mütter von drei Kindern mal Ferien brauchen. Er organisiert für sich und seine Frau eine Urlaubsfahrt nach Mancota. Unterdessen soll, nachdem die Babysitterin erkrankt ist, Mr. Edwards auf die drei Mädchen aufpassen. Nun weht ein anderer Wind im Hause Ingalls, denn Mr. Edwards hat so seine eigenen Vorstellungen von Erziehung. Unterdessen kann sich Caroline in Mancota nicht so recht entspannen, weil sie immer an ihre Kinder denken muss.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH