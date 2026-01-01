Unsere kleine Farm
Folge 24: Gründungstag
Walnut Grove steht kurz davor, seinen Gründungstag zu feiern. Auch bei den Ingalls laufen die Vorbereitungen dazu auf Hochtouren. In den verschiedensten Wettbewerben will man es den Rivalen einmal so richtig zeigen. Im Backwettbewerb ist Mrs. Oleson die hartnäckigste Konkurrentin; beim Holzfällerwettstreit geht es gegen Jim Tyler, den "Bullen der Wälder". Als der Gründungstag anbricht, schlägt schon bald die Stunde der Wahrheit. Für viele kommt alles ganz anders als gedacht ...
