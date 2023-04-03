Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier DinoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 1: Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier Dino
2 Min.Folge vom 03.04.2023
Im Haus ist er lieb und verschmust, draußen an der Leine neigt er zum Pöbeln – Jagdterrier Dino ist ein Hund mit "zwei Gesichtern". Durch eine frühere Schussverletzung hat er Schrotkugeln in seinen Beinen, die ihn aber nicht stören. Dino ist sehr auf seine Bezugspersonen fixiert und sucht ein neues Zuhause bei Menschen, die bereits Erfahrung mit Jagdhunden haben. Nicht geeignet ist er für Haushalte mit kleinen Kindern oder Kleintieren. Kontakt: TSV Iserlohn, Tel.: 02371 / 412 93
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD