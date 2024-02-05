Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 41vom 05.02.2024
2 Min.Folge vom 05.02.2024

Husky-Schäferhund-Mix Barbie ist auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Sie ist zwar etwas stur und unerzogen, aber ist sehr liebevoll und sanft. Barbie ist verträglich mit Artgenossen und bei anderen Tierarten muss man noch austesten. Für hundeerfahrene Menschen, die sie körperlich und geistig auslasten, wäre sie perfekt. Kontakt: Tierheim Stuttgart, E-Mail: thv@stuttgart-tierheim.de

