Aufgeschlossener brasilianischer Terrier Emil sucht ein geduldiges Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 29vom 06.11.2023
Folge 29: Aufgeschlossener brasilianischer Terrier Emil sucht ein geduldiges Zuhause

2 Min.Folge vom 06.11.2023

Emil ist ein brasilianischer Terrier, der sehr freundlich und aufgeschlossen ist aber Fremden gegenüber etwas skeptisch ist. Er hat nur ein Auge, weil sein zweites aufgrund eines Glaukoms entfernt werden musste. Er ist geeignet für Menschen mit Geduld und verträgt sich nicht mit anderen Hunden oder Katzen. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., Tel.: 08031 96068, E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de

