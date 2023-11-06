Aufgeschlossener brasilianischer Terrier Emil sucht ein geduldiges ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 29: Aufgeschlossener brasilianischer Terrier Emil sucht ein geduldiges Zuhause
2 Min.Folge vom 06.11.2023
Emil ist ein brasilianischer Terrier, der sehr freundlich und aufgeschlossen ist aber Fremden gegenüber etwas skeptisch ist. Er hat nur ein Auge, weil sein zweites aufgrund eines Glaukoms entfernt werden musste. Er ist geeignet für Menschen mit Geduld und verträgt sich nicht mit anderen Hunden oder Katzen. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., Tel.: 08031 96068, E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD