Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater DjangoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 46: Verspielter Schmuseprofi: EKH-Kater Django
2 Min.Folge vom 05.03.2024
Django ist circa zwei Jahre alt und ist sehr verspielt und schmust liebend gerne. Neben Streicheleinheiten wünscht er sich dringend auch Freigangmöglichkeiten nach Eingewöhnungszeit. Er ist für Familien mit größeren Kindern, aber auch Einzelpersonen geeignet, mit anderen Tieren kommt er nicht zurecht. Kontakt: Tierheim Haßberge, Tel.: 09529 95 19 45 0
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD