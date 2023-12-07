Sportliche Schwestern: Mia und BeaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 36: Sportliche Schwestern: Mia und Bea
2 Min.Folge vom 07.12.2023
Die beiden freundlichen Mischlings-Schwestern Mia und Bea sind sehr sportlich und lieben es, herumzutoben, zu spielen und Spaziergänge zu machen. Während Mia viel Action braucht, mag es die zurückhaltendere Bea eher ruhig. Die beiden Schwestern wünschen sich ein gemeinsames Zuhause und passen zu sportlichen Menschen mit Hundeerfahrung. Kontakt: Tierschutzverein Vaihingen/Enz, Tel.: 07042 / 983 86
