Unsere Tierheimtiere des Monats

Lieb und verspielt: Dobermann Johnny

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 48vom 11.03.2024
Lieb und verspielt: Dobermann Johnny

2 Min.Folge vom 11.03.2024

Dobermannrüde Johnny ist sechs Jahre alt und noch nicht kastriert. Er ist ein sehr lieber verspielter Hund, der sich mit Hündinnen verträgt. Er besitzt Grundgehorsam, aber die Leinenführigkeit ist noch ausbaufähig. Geeignet ist er für Menschen mit Hundeerfahrung, die vielleicht auch schon einen Dobermann hatten. Mit Kindern ab 12 Jahren kommt er zurecht. Mit Rüden und Katzen ist er nicht verträglich. Kontakt: Tierschutzverein Vaihingen Enz und Umgebung e.V., Tel.: 07042/98386

