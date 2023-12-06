Verspielt und menschenbezogen: Labrador-Mischling GiovanniJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 35: Verspielt und menschenbezogen: Labrador-Mischling Giovanni
2 Min.Folge vom 06.12.2023
Der verspielte Labrador-Mischling Giovanni ist sehr menschenbezogen und wünscht sich ein Haus mit umzäuntem Garten als neues Heim. Er eignet sich besonders für sportliche Einzelpersonen oder Paare mit Hundeerfahrung. Giovanni kann dickköpfig sein und muss konsequent geführt werden. Mit anderen Hunden versteht er sich gut, mit Katzen und Kleintieren ist er jedoch nicht verträglich. Auch kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Kontakt: Tierschutzverein Iserlohn, Tel.: 02371 / 97 47 61
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
