Unsere Tierheimtiere des Monats

Zutraulich und aktiv: Herdenschutz-Mix Pascha

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 40vom 08.01.2024
Folge 40: Zutraulich und aktiv: Herdenschutz-Mix Pascha

2 Min.Folge vom 08.01.2024

Verschmust, verspielt und sportlich: Herdenschutz-Mix Pascha ist ein guter Begleiter im Alltag und bei Bezugspersonen sehr zutraulich. Bei Fremden und in unbekannten Situationen reagiert er anfangs misstrauisch. In Stresssituationen verliert Pascha schnell die Nerven. Seine neue Bezugsperson sollte Erfahrung mit Hunden haben und eine solide Vertrauens- und Erziehungsbasis aufbauen. Kinder oder Katzen sollten in Paschas neuem Zuhause nicht leben. Kontakt: Tierheim München, Tel.: 089 / 921 00 00

SAT.1 GOLD
