Folge 44: Verschmust und verspielt: Katzen Rolly und Holly
2 Min.Folge vom 08.02.2024
Die Europäisch-Kurzhaar-Katzen Rolly und Holly sind ungefähr 8 Monate alt und sind relativ unkompliziert, verschmust und verspielt. Sie sind positiv auf das Feline Leukämie Virus getestet, aber trotzdem fit und agil. Am besten wäre für sie eine Wohnungshaltung, gerne auch mit einem Balkon. Kinder mögen beide Katzen gerne, nur sollte nicht zu viel Action sein, aufgrund ihres geschwächten Immunsystems. Kontakt: Tierheim München, Tel.: 089 921 000-36
