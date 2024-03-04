Verschmust und menschenbezogen: EKH-Kater BarbossaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 45: Verschmust und menschenbezogen: EKH-Kater Barbossa
2 Min.Folge vom 04.03.2024
Kater Barbossa ist circa 3 Jahre alt und sucht ein schönes Zuhause. Er ist ein junger, agiler Kater, der sehr menschenbezogen und verschmust ist. Für Familien wäre er besonders gut geeignet. Er darf nur mit Katzen, die ebenfalls FIV positiv sind, gehalten werden oder alleine. Er braucht aber derzeit keine Medikamente. Kontakt: TSV Sadelkow-Gnadenhof Sonnenschein e.V., Tel.: 039606 20597
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD