Kater Oli: Verschmust und mit Katzen verträglichJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 31: Kater Oli: Verschmust und mit Katzen verträglich
2 Min.Folge vom 08.11.2023
Oli ist ein verschmuster Kater, der sich gut mit Katzen versteht, jedoch nicht mit Katern. Er benötigt Herzmedikamente, die er 2x täglich ohne Probleme zu sich nimmt. Er sucht ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon. Kontakt: Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Tierheim Elisabethenhof, Tel.: 06035-96 11 0
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD