Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 07.06.2023
Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra

Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze SandraJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 11: Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra

2 Min.Folge vom 07.06.2023

Die Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra ist ungefähr zwei Jahre alt und sucht ein liebevolles Zuhause. Sie ist sehr verschmust, kann aber manchmal auch zickig sein. Sie ist besonders geeignet für Familien mit größeren Kindern und ist auch mit anderen Katern verträglich. Mit anderen Katzen kommt sie nicht immer so gut zurecht. Kontakt: Arche Noah Tierhilfe, Tel.: 08364/ 986327

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 3 Staffeln und Folgen