Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 08.06.2023
Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause

Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes ZuhauseJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 12: Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause

2 Min.Folge vom 08.06.2023

Der 2-jährige Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause. Er ist eine Schmusebacke, spielt gerne und hat auch den typischen Beschützerinstinkt eines Kangals. Er braucht ein großes Grundstück zum Herumtollen und Bewachen. Er verträgt sich mit viel Zeit und Geduld auch mit andern Hunden und Kinder sollten mindestens 15 Jahre alt sein. Kontakt: Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen & Umgebung e.V., Tel.: 02546/7060

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 3 Staffeln und Folgen