Für erfahrene Hunde-Fans: Lucky

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 03.07.2023
Folge 13: Für erfahrene Hunde-Fans: Lucky

2 Min.Folge vom 03.07.2023

Lucky ist ein sehr anhänglicher und verschmuster Hund. Der 11-jährige Border Collie-Mix läuft gut an der Leine und genießt lange Spaziergänge in der Natur. Da er in der Vergangenheit mit verschiedenen Reizen seine Schwierigkeiten hatte, benötigt er souveräne Bezugspersonen mit Hundeerfahrung und ohne Kinder. Sein neues Zuhause sollte in ländlicher Umgebung liegen. Kontakt: Tierheim Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 / 983 86, E-Mail: hunde@tierheim-vaihingen.de

