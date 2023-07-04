Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14vom 04.07.2023
2 Min.Folge vom 04.07.2023

Dackel-Mix-Dame Picur und der männliche Schnauzer-Mix Morzsi hängen sehr aneinander und wünschen sich ein gemeinsames neues Zuhause. Die beiden Tiere sind sehr lieb, körperlich fit und gehen gerne Gassi. Mit anderen Hunden verstehen sie sich sehr gut, mit Katzen sollten sie aber nicht zusammenleben. Morzsi leidet an Leishmaniose und braucht Medikamente und spezielles Futter. Damit geht es ihm aber sehr gut. Kontakt: Tierheim Stuttgart, Tel.: 0711 / 656 77 40, E-Mail: thl@stuttgart-tierheim.de

SAT.1 GOLD
