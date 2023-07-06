Cooler Kumpel: Mischling TammoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 16: Cooler Kumpel: Mischling Tammo
2 Min.Folge vom 06.07.2023
Mischlings-Rüde Tammo ist sportlich, lebensfroh und witzig, kann an manchen Tagen aber auch etwas grantig sein. Er ist ein eigenständiger Charakter und braucht Menschen, die ihn annehmen, wie er ist. Tammo ist geeignet für sportliche, agile Menschen, die einen Begleiter für ihre Touren durch die Natur suchen. Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Mit anderen Hunden kommt er gut klar. Kontakt: Streunerglück e.V., Tel.: 0160 / 93 77 63 07, E-Mail: kontakt@streunerglueck.de
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD