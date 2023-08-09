Kyra und ihre Katzen-Babys suchen ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 19: Kyra und ihre Katzen-Babys suchen ein neues Zuhause
2 Min.Folge vom 09.08.2023
Die Europäische Kurzhaar-Katze Kyra hat ihre vier Kitten am 04.05.2023 zur Welt gebracht. Die Kleinen sind sehr lebhaft, verspielt und neugierig und sollten zu zweit vermittelt werden. Mama Kyra ist vorsichtig, ruhig und verschmust. Sie braucht ein Zuhause mit Freigang, für die Kitten kommt auch Wohnungshaltung in Frage. Kontakt: Tierhilfe Bützow e.V., Tel.: 0175 / 332 36 28, E-Mail: tierschutzbuetzow@web.de
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD