Verspielter Kuschel-Kater: FerdinandJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 2: Verspielter Kuschel-Kater: Ferdinand
2 Min.Folge vom 04.04.2023
Der freundliche Kater Ferdinand ist sehr verspielt und braucht seine Kuscheleinheiten. Er hat eine FIV-Infektion, ist aber trotz dieser Immunschwäche sehr fit und kann damit auch sehr alt werden. Aufgrund seiner FIV-Infektion ist er nur für eine Wohnungshaltung geeignet, gerne auch als Einzelkater. Kontakt: Tierschutzligadorf Neuhausen, Tel.: 035 608 / 401 24
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD