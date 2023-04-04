Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verspielter Kuschel-Kater: Ferdinand

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 04.04.2023
Folge 2: Verspielter Kuschel-Kater: Ferdinand

2 Min.Folge vom 04.04.2023

Der freundliche Kater Ferdinand ist sehr verspielt und braucht seine Kuscheleinheiten. Er hat eine FIV-Infektion, ist aber trotz dieser Immunschwäche sehr fit und kann damit auch sehr alt werden. Aufgrund seiner FIV-Infektion ist er nur für eine Wohnungshaltung geeignet, gerne auch als Einzelkater. Kontakt: Tierschutzligadorf Neuhausen, Tel.: 035 608 / 401 24

