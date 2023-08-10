Zum Inhalt springenBarrierefrei
Immer noch fit und agil: Mudi-Mix Opa Hac

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 20vom 10.08.2023
2 Min.Folge vom 10.08.2023

Der 11-jährige Mudi-Mix Opa Hac ist bis auf kleinere Alters-Zipperlein noch sehr fit und agil. Er benötigt Nierendiätfutter und hat grauen Star. Opa Hac sucht ein neues Zuhause - gerne mit Garten - bei einer aktiven Familie, bei der er einen schönen Lebensabend verbringen kann. Mit anderen Hunden versteht er sich sehr gut und würde sich über einen nicht ganz jungen Hunde-Gefährten freuen. Auch ältere, standfeste Kinder sind kein Problem. Kontakt: Tierheim Stuttgart, Tel.: 0711 / 656 77 40

