Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 21: Ein neues Zuhause mit viel Platz für Kangal-Rüde Alfi
2 Min.Folge vom 04.09.2023
Der 5-jährige Kangal-Rüde Alfi ist bei seinen Bezugspersonen sehr nett und verschmust, von Fremden ist er aber wenig begeistert. Mit anderen Hunden versteht er sich sehr gut. Alfi sucht ein neues Zuhause mit Familienanschluss auf einem großen, hoch eingezäunten Grundstück. Für eine reine Außenhaltung ist er jedoch nicht geeignet, da er einen Bronchialkollaps und leichte HD hat, was ihm aber aktuell keine Probleme bereitet. Kontakt: Tierheim Nürnberg, Tel.: 0911 / 919 89 14
