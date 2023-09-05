Kräftig und freundlich: Schäferhund-Mischling LucaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 22: Kräftig und freundlich: Schäferhund-Mischling Luca
2 Min.Folge vom 05.09.2023
Der sechsjährige Schäferhund-Mischling Luca ist Menschen gegenüber freundlich, aber trotzdem muss man sich seine Aufmerksamkeit erarbeiten. Auch an der Leinenführigkeit muss weitergearbeitet werden. Er sollte zu Menschen mit Hundeerfahrung und Kinder sollten bereits im Teenageralter sein. Ob er sich mit anderen Hunden verträgt, ist abhängig von der Sympathie. Kontakt: Tierheim Freital, Tel.: 03516413 222
