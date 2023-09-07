Verschmustes Katzen-Duo: Wilma und FredJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 24: Verschmustes Katzen-Duo: Wilma und Fred
2 Min.Folge vom 07.09.2023
Die Europäisch-Kurzhaar-Katzen Wilma und Fred sind Geschwister und auf der Suche nach einem Zuhause. Sie sind sehr anhänglich und verspielt und geeignet für einen etwas ruhigeren Haushalt mit größeren Kindern. Fred hat Diabetes und bekommt deshalb Diabetesfutter und zweimal täglich eine Insulinspritze. Kontakt: Tierheim Dachau, Tel.: 08131/53610
