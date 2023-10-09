Zum Inhalt springenBarrierefrei
Viele Streicheleinheiten und genug Auslauf für Herdenschutz-Mischling Bailey

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 25vom 09.10.2023
Folge 25: Viele Streicheleinheiten und genug Auslauf für Herdenschutz-Mischling Bailey

2 Min.Folge vom 09.10.2023

Herdenschutz-Mischling Bailey ist sehr menschenbezogen und fordert gerne ihre Streicheleinheiten ein. Sie kommt mit anderen Hunden klar, Kinder und Katzen sind unbekannt. Am besten wären für sie aktive und standfeste Besitzer, die ein Haus mit Garten besitzen oder ihr die entsprechende Auslastung geben können. Kontakt: Anka’s Gadenhof e.V., Tel.: 0170 / 469 33 61

SAT.1 GOLD
