Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit Beschützerinstinkt
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 26: Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit Beschützerinstinkt
2 Min.Folge vom 10.10.2023
Floh ist ein Alabai und ein typischer Herdenschutzhund. Er ist beschützerisch aber auch sehr verschmust, verspielt und neugierig. Er hat einen Impfschaden, weshalb er keine weiteren Impfungen erhalten darf. Am besten wäre für ihm ein Leben bei einer Familie mit großen Kindern mit Haus und Garten. Mit Katzen verträgt er sich nicht und mit Hündinnen aber schon. Kontakt: Unsere Glücksfelle, Tel.: 0162 / 882 91 19
