Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 28: Schüchtern und verschmust: Katze Olga
2 Min.Folge vom 12.10.2023
Europäisch-Kurzhaar-Katze Olga ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Sie benötigt etwas Zeit zum Kennenlernen. Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie sehr verschmust. Am besten wäre für sie eine Familie ohne Kleinkinder und die Möglichkeit zu Freigang. Sie ist auch verträglich mit anderen Katzen. Kontakt: Tierschutzinitiative Haßberge e.V. – Tierheim Haßberge, Tel.: 09529/95 19 450
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD