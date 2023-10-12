Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 28vom 12.10.2023
Folge 28: Schüchtern und verschmust: Katze Olga

2 Min.Folge vom 12.10.2023

Europäisch-Kurzhaar-Katze Olga ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Sie benötigt etwas Zeit zum Kennenlernen. Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie sehr verschmust. Am besten wäre für sie eine Familie ohne Kleinkinder und die Möglichkeit zu Freigang. Sie ist auch verträglich mit anderen Katzen. Kontakt: Tierschutzinitiative Haßberge e.V. – Tierheim Haßberge, Tel.: 09529/95 19 450

