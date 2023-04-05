Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 05.04.2023
Folge 3: Für erfahrene Hunde-Fans: Maja und Lenchen

2 Min.Folge vom 05.04.2023

Die Leonberger Mischlinge Maja und Lenchen sind ein perfektes Duo. Die freundliche, zurückhaltende Maja orientiert sich sehr an Lenchen, weshalb die beiden Hunde-Damen nur zusammen vermittelt werden. Lenchen ist sehr zutraulich und menschenbezogen. Beide hatten Tumore, die aber nun entfernt wurden. Als zukünftige Heimat wünschen sich Maja und Lenchen ein Haus mit Garten bei Menschen mit Hundeerfahrung. Andere Tiere und Kinder sind kein Problem. Kontakt: Tierheim Freital, Tel.: 0351 / 641 32 22

