Für erfahrene Hunde-Fans: Maja und LenchenJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 3: Für erfahrene Hunde-Fans: Maja und Lenchen
2 Min.Folge vom 05.04.2023
Die Leonberger Mischlinge Maja und Lenchen sind ein perfektes Duo. Die freundliche, zurückhaltende Maja orientiert sich sehr an Lenchen, weshalb die beiden Hunde-Damen nur zusammen vermittelt werden. Lenchen ist sehr zutraulich und menschenbezogen. Beide hatten Tumore, die aber nun entfernt wurden. Als zukünftige Heimat wünschen sich Maja und Lenchen ein Haus mit Garten bei Menschen mit Hundeerfahrung. Andere Tiere und Kinder sind kein Problem. Kontakt: Tierheim Freital, Tel.: 0351 / 641 32 22
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD