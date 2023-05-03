Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 03.05.2023
Folge 6: Casper – ein besonderer Kater

2 Min.Folge vom 03.05.2023

Kater Casper sucht ein neues Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen. Im Haushalt sollten keine Kinder und keine anderen Tiere leben, auch keine Katzen. Casper ist taub und schreit dadurch recht laut. Zudem hat er eine Getreideunverträglichkeit und ein paar Verhaltensauffälligkeiten. Bei vertrauten Personen ist Casper sehr verspielt und verschmust, kann aber auch launisch sein. Kontakt: bmt Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel.: 07121 / 820 17 20

