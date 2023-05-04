Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling NadjaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 7: Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling Nadja
Folge vom 04.05.2023
Mischling Nadja wurde als Straßenhündin in Bosnien mehrfach angeschossen und kann ihre Hinterbeine nicht mehr bewegen. Sie ist auf einen Rollwagen angewiesen und teilweise inkontinent. Trotz allem ist Nadja ein verspielter, fröhlicher Junghund und wünscht sich idealerweise eine ebenerdige Wohnung mit barrierefreiem Garten als neues Zuhause. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de, Tel.: 08031 / 960 68
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
