Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling Nadja

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 04.05.2023
Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling Nadja

Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling NadjaJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 7: Verspielter Wirbelwind mit Rollwagen: Mischling Nadja

2 Min.Folge vom 04.05.2023

Mischling Nadja wurde als Straßenhündin in Bosnien mehrfach angeschossen und kann ihre Hinterbeine nicht mehr bewegen. Sie ist auf einen Rollwagen angewiesen und teilweise inkontinent. Trotz allem ist Nadja ein verspielter, fröhlicher Junghund und wünscht sich idealerweise eine ebenerdige Wohnung mit barrierefreiem Garten als neues Zuhause. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de, Tel.: 08031 / 960 68

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 3 Staffeln und Folgen