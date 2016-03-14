Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 14.03.2016
Folge 1: Räum endlich auf!

45 Min.Folge vom 14.03.2016Ab 12

Die 16-jährige Vicky ist völlig verzweifelt, denn ihre Mutter Beate ist ein Messie. Als Vickys Mitschüler davon erfahren, wird die Situation für das Mädchen immer unerträglicher. Beate soll endlich aufräumen! Ihr Exmann Frank und ihre Kollegin Elif wollen der überforderten Frau dabei helfen.

SAT.1

