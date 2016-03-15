Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 2vom 15.03.2016
45 Min.Folge vom 15.03.2016Ab 12

Schock für Alexandra Kaiser: In einem Schulaufsatz beschreibt ihr elfjähriger Sohn eine heiße Liebesnacht mit einer erwachsenen Frau. Doch nicht er, sondern seine Schwester ist in Gefahr. Denn die 14-jährige hat sich in ihren Chatfreund "Sandro" verliebt und ist ihm völlig hörig. Aber wer steckt wirklich hinter dem Profil des jungen Mannes?

