Staffel 3Folge 8vom 23.03.2016
Verdächtig
Folge 8: Familienvater unter Anklage
44 Min.Folge vom 23.03.2016Ab 12
Familienvater Robert wird von der Polizei festgenommen. Er wird verdächtgt, die Nachbarstochter Sarah vergewaltigt zu haben. Roberts Frau Susanne glaubt fest an die Unschuld ihres Mannes. Sie will beweisen, dass Robert das Opfer einer gemeinen Intrige ist. Doch warum sollte Schülerin Sarah lügen? Die Beweise gegen Robert verdichten sich. Wird Susannes Glaube an ihren Mann am Ende doch noch erschüttert?
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12