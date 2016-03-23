Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 8vom 23.03.2016
Familienvater unter Anklage

Folge 8: Familienvater unter Anklage

44 Min.Folge vom 23.03.2016Ab 12

Familienvater Robert wird von der Polizei festgenommen. Er wird verdächtgt, die Nachbarstochter Sarah vergewaltigt zu haben. Roberts Frau Susanne glaubt fest an die Unschuld ihres Mannes. Sie will beweisen, dass Robert das Opfer einer gemeinen Intrige ist. Doch warum sollte Schülerin Sarah lügen? Die Beweise gegen Robert verdichten sich. Wird Susannes Glaube an ihren Mann am Ende doch noch erschüttert?

